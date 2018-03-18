Україна в "зимовому полоні": звіт про наслідки і чого чекати від погоди

В ніч з 17 на 18 березня через негоду в Україні було знеструмлено 134 населених пункти у 8 областях. На території країни очікуються складні погодні умови.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, через налипання мокрого снігу та пориви вітру сталося спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач.

Станом на ранок неділі без світла залишаються:

81 населений пункт в Закарпатській області, 29 - у Львівській, 7 - у Вінницькій, 6 - в Луганській, 5 - в Донецькій, 4 - в Сумській, і по одній у Запорізькій і Черкаській.

Для розчищення доріг залучено 1,5 тис. співробітників "Укравтодору" і понад тисячу одиниць техніки.

Аеропорти та морські торговельні порти працюють в штатному режимі.

Як пише в Facebook синоптик Наталія Діденко, черговий циклон вже в Україні.

"Сипле снігом, на півдні ллє дощем. Київську область зачепить мало", - сказано в повідомленні.

У той же час на сайті Укргідрометцентру повідомляється, що 18-19 березня в Україні очікуються складні погодні умови.

"18 березня в більшості областей України місцями сильний сніг (в Карпатах дуже сильні снігопади) хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 30-34 м/с, в південній частині місцями сильний сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця", - сказано в повідомленні.

Синоптики попереджають про заметілі в центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській.

"У Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах країни ожеледиця", - попереджають синоптики.

Як повідомляв "Обозреватель", став відомий прогноз на початок нового тижня.