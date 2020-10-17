Україна потролила Путіна в Twitter: кримські води бачили більш потворних істот

Офіційний акаунт України в Twitter пожартував над президентом РФ Володимиром Путіним, відповівши представникам Кремля на "російський" Крим.

Так, офіційна сторінка Росії в цій же соцмережі опублікувала пост, у якому поділилася фотографіями тварин, що живуть у водах біля Криму. Захоплений український півострів був названий "російським".

У відповідь Україна написала, що "кримські води бачили більш потворних істот", прикріпивши фото Путіна в батискафі під час занурення у води Чорного моря.

У повідомленні також є хештег, що Крим – це Україна.

Аккаунт РФ зарахував Крим до території своєї країни Скриншот

Фото підводного світу Криму, опублікованого представниками РФ Twitter / Росія

Twitter / Росія

Відповідь України Скриншот

Нагадаємо, глава РФ здійснив занурення на батискафі до затонулого стародавнього судна, що лежить у районі окупованого Севастополя на 83-метровій глибині, в 2015 році.

Занурення Путіна на батискафі в Криму Корреспондент.net.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що "проблеми Криму" нібито не існує.