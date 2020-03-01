У лютому Україна втратила на війні Донбасі ще чотирьох людей: військового медика Клавдію Ситник, юного захисника незалежності Максима Хітайлова, а також бійців Дмитра Гриня і Володимира Федченка.

Клавдія Ситник загинула в результаті обстрілу під Новотошківським в Луганській області 1 лютого. Жінка в той момент доставляла медикаменти на позицію українських військових і отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

Клавдія Ситник Facebook Клавдії Ситник

25 лютого Клавдії могло виповнитися 34 роки. Вона служила в 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр". У неї залишилася дочка 2008 року народження, а також батько, мати і молодша сестра, яка має інвалідність.

Клавдія Ситник (зліва) Facebook Клавдії Ситник

У бою під населеним пунктом Оріхове в Донецькій області 18 лютого загинув один з наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов, який входив до 72-ї окремої механізованої бригади.

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Максиму 7 жовтня 2019 року виповнилося всього 22 роки. Він родом з Полтавської області, де живуть його рідні.

У лютому 2017 року Максим закінчив Миргородський художньо-промисловий коледж Національного університету "Полтавська політехніка" за спеціальністю технолог.

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Вранці 26 лютого на Донбасі трагічно загинув Дмитро Гринь 1992 року народження. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Дмитро Гринь censor.net.ua

Героя втратило місто Шостка Сумської області. Після закінчення школи №5 Дмитро навчався в ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 роки хлопець проходив службу за контрактом у лавах ЗСУ. Був старшим водієм мотопіхотного відділення.

Дмитро Гринь Facebook Миколи Ноги

У бою в районі населеного пункту Новотошківське в Луганській області 27 лютого загинув головний сержант ЗСУ Володимир Федченко. Життя Володимира обірвала куля снайпера російських терористів під прикриттям стрілецької зброї.

Володимир Федченко Facebook 93-й ОМБр

Федченко входив до складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", куди прийшов в грудні 2016 року. 5 травня йому повинно було виповнитися 47 років. Володимир народився в селі Нещеретове Луганської області, де і був похований 29 лютого.

У Федченка залишилися дружина Людмила і четверо дітей: доросла дочка і троє синів, двоє з яких ще школярі, а третій – студент.

Володимир Федченко з іншими бійцями Facebook 93-й ОМБр

Як писав OBOZREVATEL, терористи РФ жорстко поплатилися за загибель захисників України. У лютому російсько-окупаційні війська тільки за підтвердженими даними понесли величезні втрати на Донбасі: 38 вбитих і 44 поранених.

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