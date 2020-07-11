Україна увірвалася до трійки лідерів за новими зараженими на COVID-19 в Європі

Тимур Григоренко Суспільство 15:59, 11.07.2020 Оновлено: 16:01, 11.07.2020

За минулу добу, 10 липня, Україна опинилася в трійці лідерів за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19) в Європі.

Згідно з даними РНБО, лідером антирейтингу стала Іспанія – 852 заражених. Далі йде Україна – 819 і Франція – 658.

Також за кількістю офіційно хворіючих на коронавірус, наша країна, за минулу добу була на сьомому місці в Європі – 25 898 інфікованих. На першому ж місці як і раніше Великобританія – 242 105.

Крім того, за добу Україна став четвертою в Європі країною за кількістю летальних випадків – 18. Більше від COVID-19 загинуло в Британії – 48, Швеції – 26 і Франції – 25.

Кількість хворих в Європі
РНБО

Нагадаємо, що раніше Україна стала лідером антирейтингу за кількістю нових заражених COVID-19 в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Главі "Свободи" Миколаївщини вистрілили в голову: перші подробиці

Зеленський попросив Раду скасувати обмеження щодо зарплат чиновників

П'яні водії в 2020-му побили річний антирекорд в Україні: потурання Зеленського вартує життів

В Австралії схвалили перші ліки для лікування COVID-19

Перед переїздом Зеленського на ремонт "дачі Ющенка" витратили 300 тисяч із держбюджету, - ЗМІ