Україна увірвалася до трійки лідерів за новими зараженими на COVID-19 в Європі

За минулу добу, 10 липня, Україна опинилася в трійці лідерів за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19) в Європі.

Згідно з даними РНБО, лідером антирейтингу стала Іспанія – 852 заражених. Далі йде Україна – 819 і Франція – 658.

Також за кількістю офіційно хворіючих на коронавірус, наша країна, за минулу добу була на сьомому місці в Європі – 25 898 інфікованих. На першому ж місці як і раніше Великобританія – 242 105.

Крім того, за добу Україна став четвертою в Європі країною за кількістю летальних випадків – 18. Більше від COVID-19 загинуло в Британії – 48, Швеції – 26 і Франції – 25.

Кількість хворих в Європі РНБО

Нагадаємо, що раніше Україна стала лідером антирейтингу за кількістю нових заражених COVID-19 в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусу.