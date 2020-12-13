Україна ввійшла в топ-5 країн Європи з найкритичнішою ситуацією через COVID-19

Україна залишається серед п’яти європейських держав із найкритичнішою ситуацією з поширення коронавірусу.

Хоча в нашій країні фіксують середній по Європі показник нових заражень COVID-19. Про це інформує у Facebook Центр громадського здоров’я, посилаючись на дослідження Центру економіки охорони здоров’я при Київській школі економіки.

За даними фахівців, загалом кількість нових випадків на європейському континенті нібито стабілізувалася. Тоді як у Північній Америці фіксують різкий підйом захворюваності після кількох тижнів стабілізації.

"США наздогнали Україну за кількістю нових випадків COVID-19. У Південній півкулі також стали більше хворіти на коронавірус – ситуація погіршилася, зокрема, у Бразилії", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відсоток позитивних випадків інфекції в нашій країні стабільно високий і випередив показники сусідньої Польщі, де впродовж двох місяців спостерігали найбільш критичну ситуацію із коронавірусом.

Водночас фахівці Київської школи економіки зазначають, що за рівнем смертності Україна має кращі показники, ніж середні й порівняно з іншими європейськими державами.

До прикладу, у Швеції та Португалії більшає хворих на COVID-19, але в цих країнах поки контролюють ситуацію, про що свідчать показники кількості тестів і частки позитивних їхніх результатів.

Трохи гірша ситуація з тестуванням у Нідерландах. Німеччина і Великобританія демонструють стабілізацію захворюваності.

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