Україна увійшла в топ-5 країн Європи з найкритичнішою ситуацією через COVID-19
Україна залишається серед п’яти європейських держав із найкритичнішою ситуацією з поширення коронавірусу.
Хоча в нашій країні фіксують середній по Європі показник нових заражень COVID-19. Про це інформує у Facebook Центр громадського здоров’я, посилаючись на дослідження Центру економіки охорони здоров’я при Київській школі економіки.
За даними фахівців, загалом кількість нових випадків на європейському континенті нібито стабілізувалася. Тоді як у Північній Америці фіксують різкий підйом захворюваності після декількох тижнів стабілізації.
"США наздогнали Україну за кількістю нових випадків COVID-19. У Південній півкулі також стали більше хворіти на коронавірус – ситуація погіршилася, зокрема у Бразилії", – йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що відсоток позитивних випадків інфекції в нашій країні стабільно високий і випередив показники сусідньої Польщі, де впродовж двох місяців спостерігали найбільш критичну ситуацію із коронавірусом.
Водночас фахівці Київської школи економіки зазначають, що за рівнем смертності Україна має кращі показники, ніж середні й порівняно з іншими європейськими державами.
До прикладу, в Швеції та Португалії більшає хворих на COVID-19, але в цих країнах поки контролюють ситуацію, про що свідчать показники кількості тестів і частки позитивних їхніх результатів.
Трохи гірша ситуація з тестуванням у Нідерландах. Німеччина і Великобританія демонструють стабілізацію захворюваності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на ранок 13 грудня в Україні виявили 9176 нових заражень коронавірусом, тож кількість усіх випадків досягла 894 215. Крім цього, від наслідків COVID-19 за добу померли ще 156 українців, а 7563 одужали.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив, мовляв, якщо в січні 2021-го в Україні не запровадять жорсткого карантину, то його доведеться екстрено вводити в лютому, оскільки в країні може різко збільшитися кількість нових інфікованих COVID-19.