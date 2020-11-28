Україна увійшла в топ-10 країн світу з розповсюдження COVID-19

За минулу добу, 27 листопада, Україна опинилася на дев'ятому місці в світі по поширенню коронавірусної інфекції і на четвертому серед країн Європи. В Україні захворіли 16 218 осіб.

Лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Європі є Італія, Німеччина і Польща. У світі найбільше хворих вчора зареєстрували в США, Індії, Бразилії, Туреччини, Італії, Росії, Німеччини та Польщі. Про це свідчать дані Worldometers.

В Європі за добу, 27 листопада, діагностували рекордні 224 094 нових заражених COVID-19, у світі – 613 146 хворих.

Очолюють світовий рейтинг за кількістю випадків коронавірусу США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Рейтинг країн по добовому приросту хворих за 27 листопада. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України оновило список "червоної" і "зеленої" зон щодо ситуації з поширенням коронавірусу. У "червону" потрапили 38 країн. Найвищий показник захворюваності зафіксований в Чорногорії, Люксембурзі, Грузії, Андоррі і Сербії.