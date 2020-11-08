Україна увійшла до топ-10 світового рейтингу щодо хворих на COVID-19

Україна опинилася на 10 місці серед інших держав світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, які було виявлено впродовж доби 6 листопада.

Про це свідчать дані сайту Worldometers. Нагадаємо, що вранці 7 листопада стало відомо про новий антирекорд зі щоденного приросту хворих на COVID-19 українців – повідомлялося про 10 746 нових випадків.

Так, попереду нашої країни опинилися Німеччина (17 тисяч нових заражених), Росія (більше 20 тисяч), Бразилія (21 тисяча), Велика Британія (майже 25 тисяч), Польща (27,8 тисячі), Італія (майже 40 тисяч), Індія (більше 46 тисяч), Франція (86,8 тисячі) та США (більше 124 тисяч).

За кількістю летальних випадків цього дня Україна опинилась на 14 сходинці. Зокрема, за минулу п’ятницю від наслідків коронавірусної хвороби померло 187 пацієнтів. Водночас 8685 українців тоді змогли побороти недугу.

Крім цього, серед зазначених 10 держав найменше тестів загалом було зроблено саме в Україні.

Підкреслимо, що нині на коронавірус у світі хворіють 13,4 млн осіб, вилікувалися 35,5 млн, померли – 1,2 млн жителів планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що система охорони здоров'я України вже не справляється з навантаженням через величезну кількість важких хворих на коронавірус, а офіційна статистика по вільним ліжок – "брехня".