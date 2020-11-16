Україна увійшла до сімки лідерів із нових заражених COVID-19 у Європі

У рейтингу країн Європи за кількістю щоденно підтверджених випадків коронавірусу 15 листопада Україна піднялася вище 10-го місця і опинилася сьомою.

Тоді як у списку країн усього світу вона стала 11-ю через виявлений 10 681 випадок COVID-19. Про це свідчать дані Worldometer.

Прикметно, що за минулу добу в світі діагностували 490 610 нових заражень коронавірусом. До того ж 212 295 хворих припадають на європейські країни.

У світі епіцентром коронавірусу залишаються США – в неділю цей діагноз поставили ще більш ніж 138 тисячам американців. Тоді як трійку лідерів "антирейтингу" за кількістю нових інфікувань COVID-19 у Європі становлять Італія, Франція, і Великобританія. Україна ж в цьому списку сьома, попереду неї лише Німеччина, Польща і РФ.

Лідери регіонального "антирейтингу" за загальною кількістю виявлених випадків коронавірусу в Європі – ті ж Франція, Іспанія і Великобританія. Україна в ньому посідає вже 9-те місце. А у відповідному світовому – вона вже на 17-му місці через понад пів мільйона заражень серед українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 6 і 13 листопада, Україна потрапляла в десятку країн світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, які було діагностовано протягом доби.