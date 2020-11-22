Україна ввійшла до десятки країн із найбільшою швидкістю поширення COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 12:35, 22.11.2020 Оновлено: 13:36, 22.11.2020

Минулої доби, 21 листопада, Україна опинилася на 10-му місці у світі за швидкістю поширення коронавірусу.

Як повідомляється на сайті Worldometer, серед європейських країн Україна з 14 580 випадками COVID-19 за попередню добу посіла шосту сходинку після Італії, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Усього в країнах Європи за добу заразилися понад 200 тисяч осіб.

Лідирують у рейтингу США зі 172 839 випадками коронавірусу за добу. Індія, Бразилія та Росія також випереджають Україну.

Worldometer

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 22 листопада підтверджено 624 744 випадки коронавірусу, з них за добу було виявлено 12 079.

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