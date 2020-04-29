Україні вдалося уникнути піку коронавірусу – Ляшко

Галина Остаповець Суспільство 17:05, 29.04.2020 Оновлено: 17:37, 29.04.2020

Україна змогла уникнути стрімкого поширення коронавірусу, ми вже перебуваємо на плато, але через карантин воно може бути розтягнутим у часі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, загалом рухаємося за оптимістичним сценарієм, за якого зростання кількості хворих не перевищує 30%, система охорони здоров'я здатна впоратися з навантаженням.

"Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато і пішло на зниження. У нас не було стрибка, розпочалось плато і воно може бути довготривалим", – зазначив Ляшко.

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За його словами, один із прогнозів, що розглядався, передбачав 180 тисяч хворих.

"Стрімкого поширення не відбулося, фіксуємо зростання кількості нових випадків, які з урахуванням тих, хто одужав і помер, не перевищують 10%. Щодня у нас стабільні показники і коливання в рамках 5% приросту. Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути довготривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Віктором Ляшком читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо спостерігатиметься різке зниження кількості інфікованих коронавірусом.

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