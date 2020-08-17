Україна у ПАРЄ ініціювала декларацію щодо Білорусі: список вимог до Лукашенка та Зеленського

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювала декларацію щодо ситуації у Білорусі, де після виборів президента відбуваються акції протесту та жорстокі затримання активістів.

Про це повідомила керівниця делегації, народна депутатка Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook. Ясько зауважила, що декларацію підтримали більшість членів делегації України в ПАРЄ. Також, додала вона, документ підписали голова естонської делегації в ПАРЄ Марія Юферева-Скуратовскі, латвійської – Інесе Лібіня-Егнере, литовської – Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії – Роджер Гейл.

У тексті декларації йдеться про невідповідність виборів у Білорусі міжнародним виборчим стандартам і зазначається, що вони проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян та не відображають вільного волевиявлення білоруського народу.

Також засуджується застосування насильства до учасників мирних зібрань у Мінську та інших білоруських містах.

Далі у тексті декларації закликають владу Білорусі:

негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань та почати діалогу між всіма сторонами виборчого процесу;

провести незалежне розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань;

пропонують допомогти в організації діалогу між учасниками виборчого процесу та надати майданчик для таких переговорів;

застерігають Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Крім того, делегація звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом:

погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави;

доручити Національній поліції України та Службі безпеки України розпочати розслідування діяльності організованого злочинного угруповання за участю вищих посадових осіб Республіки Білорусь, що займалось посібництвом територизму, а також замахами на життя та здоров'я громадян України;

призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з Республікою Білорусь;

До Кабінету міністрів України делегація звернулася з вимогою:

заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для де-факто президента Республіки Білорусь, членів уряду, членів Центральної виборчої комісії Білорусі, інших посадових осіб, причетних до кампанії фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та кампанії масового порушення прав людини;

визначити та запропонувати можливі форми допомоги для постраждалих внаслідок порушень режимом Лукашенка прав людини.

Lisa Yasko / Facebook

Lisa Yasko / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН засудили придушення силовиками протестних мітингів у Білорусі та закликали звільнити затриманих осіб.