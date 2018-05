"Україна - це Росія!" Розповідь фанатки "ДНР" спровокувала скандал у мережі

Сепаратистка та пособниця терористів "ДНР" Анна Ільясова заявила, що у світі Донецьк, як і Україну загалом, вважають частиною Росії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, розповівши, що вирушила на відпочинок на один з островів, де розгулювала в футболці з "прапором ДНР".

"Коли йшла по місту, багато людей вдивлялися що за прапор і багато хто цікавився що за країна. Багато мене запитували: "You from?" Я відповідала: "I'm from Donetsk People's Republic". Всі відразу відповідали без вагань, ooo it's Russia! It's so good! Так що люди про нашу республіку знають і багато хто розуміє, що відбувається", - заявила сепаратистка.

"Так само було багато діалогів із послами деяких країн, з етичних міркувань поки не можу сказати які це були країни й імен теж не назву, але скажу одне - всі вважають винними саме Америку, що саме вона проникла в Україну та розв'язала війну! І ще з ким би я не спілкувалася коли говориш Україна, всі говорять: "А, це ж Росія!" Так що в світі нас не ділять!" - написала фанатка "ДНР".

Ця розповідь розлютила користувачів мережі, які назвали історію Ільясової "казкою для ватників", а висміяли її, зазначивши, що, найімовірніше, за кордон вона полетіла саме з паспортом України.

"І відпочивати дівчина щось не в Крим поїхала?" "Де фото прекрасного острова? Або цей фейковий пост писався в якомусь донецькому кафе? Здається, зовсім все погано з тролями в "ДНР", "На Сахаліні відпочиває? Або на Курилах? Гнида, ще, швидше за все, з українським закордонним паспортом", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" сильно розлютилися на ватажка терористів Захарченка та його помічників.