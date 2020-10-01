Украина требует справедливости: мы должны стоять за каждого нашего солдата

Арсен Аваков Суспільство 14:25, 1.10.2020 Оновлено: 14:26, 1.10.2020

В суде у Виталия Маркива.

Украина тебует справедливасти для своего солдата!

У нас не эмоции, аргументы и экспертизы.

Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение!

Виталий боец, держится хорошо... но три года .. делаем все, что б прекратить это абсурдное заключение.

Прорвёмся!

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