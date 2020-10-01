В суде у Виталия Маркива.

Украина тебует справедливасти для своего солдата!

У нас не эмоции, аргументы и экспертизы.

Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение!

Виталий боец, держится хорошо... но три года .. делаем все, что б прекратить это абсурдное заключение.

Прорвёмся!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.