Все частіше стали потрапляти люди, які згадують Крим український ... Ми майже не знайомі або зовсім не знали один одного до моменту розмови. Спочатку подумалося - дурниця. Ну, згадав хтось щось хороше ...

Потім ще, ще і ось знову. Ось пенсіонерка затужила. Серед них, звичайно, багато таких, хто обожнює Малахова-Соловйова. Але раптом саме вголос заговорили! Ось по телефону хлопець комусь повідомив: "При України це було, а зараз цього немає".

Собачник на зустріч, привітавшись, давай з обуренням тему рухати:

- сьогодні взагалі не можна російські продукти купувати. І взагалі про Росію говорити не хочу. Вони дозволили пальмову олію впендюрівать в виробництво продуктів. В Україні сьогодні мінімальна зарплата вже вище, ніж в Росії, пенсія вже більше, ніж в Росії!

Знайомий підприємець з тугою України згадує: "А НАТО вже в Одесі!".

І начебто в розмовах майже нічого немає политичного. Але похмурість від російської дійсності всюди. Люди говорять про побут. Вже краще б про політику - нерозумно, так, що забороняють говорити на будь-які теми? Тепер кримчани говорять про холодильнику. А коли шлунок зводить - ой-ой-ой. Емоції зашкалюють. Тут і проблеми з медициною, труднощі в кабінетах чиновників, проблеми, яких не було в шкільній програмі. І все це на тлі минулого українського життя. Дорогі українці порадійте тому, що у вас є, яке багатство в ваших руках! Україна тепер кримчанам здається раєм. Уявіть, як місцеві про все це говорять з приїжджими, колись задоволеними росіянами. І так. Приїжджі дивуються. Ціни вище, ніж в Росії, сервіс гірше. А питання з водою взагалі не відомо, коли ... Куди це вони потрапили? Як купилися на сонце і море? А в цей час Україна йде шляхом евростандартізаціі.

Політики говорять: ось піднімемо економіку в Україні, так що б окуповані території нам позаздрили і самі попросилися назад. Не думаю, що це буде втішний приз. Абхазія, як той віз і нині там. Але в будь-якому випадку Україна потрібна процвітаючою. Настане час і росіянам пускати слину і слізні соплі на кулак намотувати ... @