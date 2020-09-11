Україна та Румунія провели спільні навчання кораблів за стандартами НАТО. Фото

Україна та Румунія завершили спільні навчання Riverian-2020, які відбулися на Дунаї. Ордери корабельно-катерного складу двох держав урочисто попрощалися, пройшовши зустрічними курсами навпроти Ізмаїлу.

Як повідомляє пресслужба МВС, сигнальними прапорами і подачею звукових сигналів екіпажі обмінялися побажаннями щасливого плавання. Навчання тривали впродовж трьох днів. Протягом цього часу корабельно-катерний склад флотів та прикордонних відомств двох країн курсував на річковій ділянці від Рені до майже виходу в Чорне море.

Мінно-тральна група тренувалася знешкоджувати вибухівку. Пресслужба МВС

У Riverian-2020 також брали участь катери. Пресслужба МВС

Учасники навчань відпрацювали основні види строїв та маневрування в них. Кожна з 12 одиниць суден пройшла близько 200 морських миль. Крім того, було відпрацьовано злагодженість дій різнорідних сил та засобів учасників. Зокрема – і у вперше відіграному на річці елементі з повітряною атакою.

"Учасники міжнародного контингенту мали злагоджено маневрувати, ухиляючись від ударів з повітря, в тому числі й при виставленні димової завіси. Повітряного "нападника" вчасно виявлено та умовно знищено. Логічним продовженням після повітряної атаки стало відпрацювання надання допомоги судну, що зазнало лиха, буксирування різними способами: взяттям на бакштов або лагом, передача вантажів або поранених, в тому числі й на ходу", – йдеться у повідомленні.

Екіпажі відпрацювали порятунок людини за бортом. Пресслужба МВС

Також спільно з Прикордонною поліцією Румунії Морська охорона Держприкордонслужби України відіграла елемент пошуку та рятування людини, яка впала за борт, а українсько-румунська тральна група відпрацювала умовне тралення вказаного району й виявлення та знищення навчальної міни.

Вправи, спілкування та робота штабів планувалися та здійснювалися у відповідності до стандартів НАТО, а також в умовах суворих карантинних обмежень. Крім того, організатори навчань запевнили, що всі заходи відбулися без шкоди екосистемі Дунаю.

Навчання флотів України та Румунії на річці Дунай. Пресслужба МВС

В навчаннях також брали участь вертольоти. Пресслужба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.