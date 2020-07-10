Україна та країна НАТО домовилися розширити військову співпрацю

Наєв зустрівся із представником Польщі у рамках співпраці з НАТО. Facebook ОС ЗСУ

Україна та Польща, яка є країною-членкинею НАТО, мають намір надалі розширювати військове співробітництво.

Це питання обговорили на зустрічі командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв та аташе з питань оборони при посольстві Республіки Польщи в Україні, капітан 1 рангу Мачей Налеч, повідомляється на сторінці Командування ОС ЗСУ у Facebook.

Так, сторони розглянули можливості посилення подальшої співпраці між арміями двох держав. Крім того, Налеч передав Наєву особистого листа від командувача Оперативного командування Збройних сил Республіки Польщі, генерал-лейтенанта Томаша Піотровські.

Зустріч Наєва з Малечем Facebook ОС ЗСУ

"Ми високо цінуємо допомогу та підтримку, яку надає уряд Республіки Польща, керівництво Збройних сил та Оперативне командування. Впевнений, що ця зустріч сприятиме й подальшому співробітництву між Збройними силами Республіки Польща та Командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України", – наголосив командувач ОС ЗСУ.

Також на зустрічі згадали і минулорічний візит української військової делегації до Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща та його результати.

Аташе з питань оборони при посольстві Республіки Польщи в Україні Мачей Налеч Facebook ОС ЗСУ

"Досвід та знання, що були отримані в ході візиту, знайшли гідне відображення у процесі створення та набуття спроможностей Командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України. Вони й зараз допомагають нам у впровадженні стандартів і процедур НАТО, а також набуття необхідного досвіду", – зазначив Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у рамках двостороннього співробітництва та впровадження стандартів НАТО в українському війську Наєв зустрівся із керівництвом Відділу оборонного співробітництва Європейського командування Збройних сил США. Тоді серед іншого сторони обговорили обсяг можливої допомоги з боку США.