Іран погодився виконати всі міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ, – Кулеба

Міністр закордонних справ справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона провела перемовини з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ, який був збитий ракетою у небі над Тегераном у січні.

Про це він повідомив під час брифінгу, який транслювався на сторінці відомства у Facebook. Кулеба зазначив, що у Тегерані погодилися на прозоре технічне розслідування катастрофи.

Так, міністр озвучив три головних результати переговорів:

Іран включився у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення усіх винних до відповідальності та виплати усіх необхідних компенсацій. Іран погодився виконати усі зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації. Це означає, що українська сторона може будувати відповідну конструктивну роботу щодо розслідування трагедії. Україна та Іран домовилися, як структурувати процес розслідування. Він відбуватиметься на кількох рівнях: говоритимуть слідчі, юристи технічні експерти, щоб визначити усі обставини і нюанси. Лише тоді, за словами Кулеби, можна буде підраховувати суми компенсацій родичам загиблих у трагедії.

Кулеба зазначив, що у переговорному процесі з Іраном Україна виступає рушійною силою. Українська сторона веде перемовини від усіх країн, громадяни яких постраждали у трагедії.

"Ми виступаємо з позиції провідника переговорного процесу. Ця лідерська роль залишиться за Україною і надалі. Ми налаштовані на конструктивну співпрацю з іранською стороною, якщо з їх боку ми спостерігатимемо такое саме ставлення. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові до альтернативних сценаріїв", – наголосив міністр.

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