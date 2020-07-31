Іран погодився виконати всі міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ, – Кулеба
Кулеба озвучив результати переговорів з Іраном.
Міністр закордонних справ справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона провела перемовини з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ, який був збитий ракетою у небі над Тегераном у січні.
Про це він повідомив під час брифінгу, який транслювався на сторінці відомства у Facebook. Кулеба зазначив, що у Тегерані погодилися на прозоре технічне розслідування катастрофи.
Так, міністр озвучив три головних результати переговорів:
Іран включився у переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення усіх винних до відповідальності та виплати усіх необхідних компенсацій.
Іран погодився виконати усі зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації. Це означає, що українська сторона може будувати відповідну конструктивну роботу щодо розслідування трагедії.
Україна та Іран домовилися, як структурувати процес розслідування. Він відбуватиметься на кількох рівнях: говоритимуть слідчі, юристи технічні експерти, щоб визначити усі обставини і нюанси. Лише тоді, за словами Кулеби, можна буде підраховувати суми компенсацій родичам загиблих у трагедії.
Кулеба зазначив, що у переговорному процесі з Іраном Україна виступає рушійною силою. Українська сторона веде перемовини від усіх країн, громадяни яких постраждали у трагедії.
"Ми виступаємо з позиції провідника переговорного процесу. Ця лідерська роль залишиться за Україною і надалі. Ми налаштовані на конструктивну співпрацю з іранською стороною, якщо з їх боку ми спостерігатимемо такое саме ставлення. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові до альтернативних сценаріїв", – наголосив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не заперечили ймовірність, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджено жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.