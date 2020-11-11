Україна та Грузія повинні бути в НАТО, – Ходжес

Грузія та Україна мають бути членами НАТО на підставі спільних цінностей і загроз, які стоять перед ними.

Таку думку висловив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Ходжес під час промови на 4-му Львівському форумі з безпеки, пише "Укрінформ". Нинішнього року через пандемію коронавірусу він проходив у форматі експертного онлайн-марафону.

"Коаліції націй завжди є викликом. Адже народи гуртуються перед спільною загрозою і навколо спільних цінностей. Наш альянс, непорушний з 1949 року, приєднує інші країни. Я думаю, що Грузія вже повинна була бути в НАТО, а Україна – незабаром слідом за нею", – сказав американський генерал.

Він також зазначив, що попри нинішні розбіжності з деякими країнами ЄС, Туреччина залишається важливим і впливовим союзником в Чорноморському регіоні та на Кавказі.

"Я навіть не хочу думати про НАТО без Туреччини. Альянс досить стійкий", – заявив Ходжес.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що НАТО оголосило про розширення наукового співробітництва з Україною в рамках статусу країни як партнера з розширеними можливостями з червня 2020 року.