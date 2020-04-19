Україна святкує Великдень в умовах карантину: всі подробиці, фото і відео

У неділю, 19 квітня, вся Україна відзначає Великдень в незвичайних умовах: в країні введений карантин через пандемію коронавируса COVID-19.

Президент Володимир Зеленський закликав українців утриматися від відвідування храмів і залишитися вдома, а ряд телеканалів вів трансляції богослужінь.

На великодні вихідні до 21 квітня в країні посилені карантинні заходи. У ряді міст не будуть працювати навіть продуктові магазини, а деякі населені пункти повністю закрилися.

У столиці в святкові дні правоохоронці контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках і скверах, біля храмів.

OBOZREVATEL стежить за тим, як проходить святкування Великодня в Україні.

9:13 – Трохи людей зібралися біля храму пресвятої Богородиці Богородиці Православної церкви України.

8:56 – Біля Києво-Печерської лаври збираються люди, щоб освятити паски. На місці чергують правоохоронці.

8:46 – Великодня служба Православної церкви України пройшла в Свято-Михайлівському кафедральному соборі, вона почалася 18 квітня о 23:00.