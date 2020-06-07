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7 червня • оновлено в 11:21
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Україна святкує Святу Трійцю: онлайн-трансляція богослужінь

2.1т
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У неділю, 7 червня, в Україні відзначають велике церковне свято Святої Трійці.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній веде богослужіння в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Онлайн-трансляція йде на YouTube каналі ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

"У великий День Святої Трійці молімося разом та дякуймо Триєдиному Богу за Його любов та всі благодіяння щодо нас. Завжди пам’ятайте, що всі ми хрещені в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, і нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця разом зі Святим Духом буде з усіма нами!" – йдеться в повідомленні Єпіфанія на Facebook-сторінці.

Додамо, що 7 червня, об 11:00 розпочнеться онлайн-трансляцію Божественної Літургії в Архикатедральному соборі Святого Юра (Львів).

Раніше OBOZREVATEL давав поради, що обов'язково потрібно зробити на Трійцю в 2020 році.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
свято Православна церква України
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