Україна святкує День незалежності: всі подробиці

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають 29-ту річницю незалежності. Саме цього дня в 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

З нагоди головного державного свята сьогодні пройдуть молебні за Україну та український народ. У Києві та інших містах проведуть церемонії покладання квітів до пам’ятників і місць поховань українських борців за незалежність, героїв Небесної сотні, а також військових, котрі загинули на Донбасі. Водночас святкування відбуватимуться з урахуванням протиепідемічних вимог.

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07:00 – Із річницею незалежності України громадян привітав п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"День Незалежності – це наше свято свят. Неначе Різдво і Воскресіння одночасно... Своєю волею, своєю незалежністю ми не поступимося ніколи. Добре сказано у святковому зверненні групи Першого грудня: "Україна дихає свободою. Це її кисень". Вітаю вас, дорогі українці, з цим великим святом!" – написав він в своєму офіційному Telegram-каналі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав 10 цікавих фактів про День Незалежності України й те, як відзначається це свято.

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