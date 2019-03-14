Україна старіє! Опубліковано лякаючі цифри

Українці старіють швидше, ніж більшість жителів Європи, США і Близького Сходу.

Такого висновку дійшли дослідники з Національного інституту старіння США, які склали загальний рейтинг всіх країн, опублікований у журналі Lancet.

Україна у ньому посіла 175 місце зі 195. Проаналізовані були дані з 1990 до 2017 року.

При цьому вчені досліджували країни не за тривалістю життя, а за хворобами, пов'язаними з процесами старіння. Всього їх нарахували 92: інсульт, серцево-судинні захворювання, онкологія, хвороби Паркінсона і Альцгеймера та інші.

Старіння Comments.ua

Характерно, що вивчивши дані про стан здоров'я жителів 195 країн, вчені дійшли висновку, що зазначені хвороби в різних куточках світу проявляються по-різному. Середній вік, в якому з'являються небезпечні захворювання — 65 років.

Рейтинг старіння Lancet

В Україні ж показник нижче — 57 років. Однак знайшлися країни, в яких старіння приходить набагато швидше. Так, лідером антирейтингу стала Папуа-Нова Гвінея з позначкою у 45 років.

Зазначається, що найповільніше старіють жителі Швейцарії, Франції та Японії. У них такі хвороби проявляються в середньому у 76 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна увійшла у 30-ку найбільш "старих" країн світу за часткою людей у віці 60 років і старше.

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