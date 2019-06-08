Росія подумає двічі: США готують потужний військовий союз із Україною

Конгрес США пропонує посилити підтримку оборонного комплексу України і зробити її головним військово-політичним союзником поза НАТО. У разі ухвалення законопроекту, українська армія зможе отримати додаткові види озброєнь для ефективнішого протистояння російській агресії.

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Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО.

Розширюється перелік видів оборонного озброєння, яке може бути передано українській армії, зокрема й летального.

США значно збільшать фінансову підтримку України в 2020 році.

Україна стане головним військовим союзником США

Переданий у Палату представників законопроект передбачає надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США на період до вступу її в НАТО.

Також законопроект спрямований на посилення обороноздатності України, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення можливостей України протистояти російським кібератакам.

Прапори України, США і НАТО

Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.

Загалом законопроект передбачає, що політика США повинна включати підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, а також права її народу вільно визначати своє майбутнє.

Крім цього, політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін української держави, зокрема анексії Криму та окупації територій Донбасу. Засудження захоплення трьох суден українських ВМС поблизу Керченської протоки й арешт 24 членів екіпажу. А також наполегливе спонукання РФ до повного виконання Мінських домовленостей, підтримка розгортання на Донбасі міжнародних механізмів безпеки, забезпечення безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців.

За словами військового експерта Ігоря Козія, якщо Україна отримає статус головного військово-політичного союзника США, це дасть нашій країні низку плюсів для посилення обороноздатності й просування в рамках системи НАТО.

"Якщо США визнають нас у цьому статусі, то для більшості країн-членів НАТО це автоматично означатиме те, що Україна є певним гарантованим партнером, і з нею можна займатися питанням створення спільного виробництва та налагодження відносин у військовій сфері так само, як Сполучені Штати це здійснили в Україні", – сказав військовий експерт у коментарі OBOZREVATEL.

"Другий момент: ми можемо отримати новіші технології, ніж мали досі. Не секрет, що за технологіями в оборонній сфері ми дуже відстаємо", – додав він.

Третім і четвертим плюсами для України Козій називає створення нових спільних виробництв і модернізація власних оборонних відомств.

Ця новина не обійшла стороною і Росію, в Кремлі вже встигли висловити своє обурення і погрози. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, надання Києву статусу союзника США поза НАТО дестабілізує ситуацію як у самій Україні, так і в Європі загалом.

"Усі ці ініціативи розхитують європейську безпеку, погіршують безпеку регіональну, зокрема безпосередньо України. І якщо ці заяви відповідають реальним намірам США, то це ще один крок по дестабілізації ситуації в Україні", – зазначив Грушко.

Фінансова допомога

Як повідомив посол України у США Валерій Чалий, на 2020 рік Конгрес США запланував бюджетні проекти, які передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері порівняно з нинішнім роком.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж в цьому році – понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", – зазначив Чалий.

Ще 24 травня Комітет із питань Збройних сил Сенату США затвердив проект закону про оборонний бюджет країни на 2020 рік. У проекті санкціоновано виділення Пентагону $300 млн для надання допомоги Україні в сфері безпеки, $100 млн із яких пропонується направити на летальну зброю.

Законопроект ще повинні підтримати Сенат та Палата представників США, а після підписати американський президент Дональд Трамп.

Крім того, Комітет із асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн для підтримки України на лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та причетних до них структур. З виділеної суми на оборонний сектор планується передбачити $115 мільйонів, за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Як і попередній проект, він набуде чинності після схвалення Сенату й Палати представників США, а також підпису Трампа.

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Яку зброю отримає Україна

Виходячи з представлених документів, у США мають намір поставити в Україну летальні види озброєнь, але мова саме про оборонну зброю, а не наступальну. Що, загалом, теж відмінно посилить українську армію і змусить агресора двічі подумати перш, ніж іти в наступ.

Експерти припускають, що американці можуть передати нам протикорабельну ракету "Гарпун", вже відомі протитанкові комплекси Javelin, а для берегової охорони – ще два катери класу Island.

ПКР "Гарпун"

"Гарпун"

Протикорабельна ракета була прийнята на озброєння ВМС США в 1977 році й відтоді зазнала безлічі модернізацій. Залежно від різних модифікацій її дальність може досягати від 100 до понад 300 км. Здатна виявити ціль типу есмінець на відстані 40 км.

Максимальна швидкість польоту 855 км/г. "Гарпун" летить до цілі не прямою, від місця пуску, а ламаною траєкторією, заходячи на ціль з несподіваного боку. Передбачена можливість дорозвідки цілі, в разі невиявлення її в цільовому районі.

Зараз Україна випробовує аналогічну ПКР власного виробництва "Нептун". Поки немає детальних характеристик української ракети, єдине, що поки відомо, то це те, що ракету, як і американський аналог, використовуватимуть на трьох платформах: корабельного, наземного і повітряного базування. Максимальна дальність стрільби – до 300 км.

"Нептун"

Багато експертів переконані, що американська ПКР нам не потрібна, бо у нас вже є власний "Нептун", але, за словами військового експерта і головного редактора журналу Defense Express Антона Міхненка, це не зовсім так.

"Питання створення власної ПКР "Нептун" стоїть досить гостро. Але це питання тривале за часом. Зараз йдуть випробування, щось вдається, щось ні, але це тривалий процес. І коли випробування завершаться, це може бути й кінець 2019 року і початок 2020 року. Ми ще точно не знаємо, коли його отримаємо", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"І якщо у нас буде можливість отримати американське озброєння, ті ж "Гарпуни", це буде дуже добре, тому що ми для себе фактично забезпечимо безпеку прибережної зони. Росія вже буде бачити, що у нас є зброя, яка може вражати надводні цілі в Чорному морі. На сьогодні у нас практично немає подібних зразків зброї", – пояснив військовий експерт.

ПТРК Javelin

Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для знищення бронетехніки, захищених об'єктів (типу бункер, ДОТ, ДЗОТ) і низьколітаючих малошвидкісних цілей (вертольотів і безпілотників). Є першим серійним ПТРК третього покоління.

Особливість Javelin – це наявність системи "вистрілив-забув". Завдяки їй оператор може зробити постріл і негайно сховатися, щоб змінити бойову позицію або перезарядити ПТРК. Наявність інфрачервоної системи наведення дозволяє ракеті самостійно навестися на ціль після здійснення запуску.

Протягом двох хвилин оператор системи здатний активувати до трьох ракет. Дальність стрільби – до 2,5 км.

У квітні 2018 року США вже поставляли в Україну партію Javelin на загальну суму $47 млн

Катери Island

Island

Ці кораблі також не є новинкою для нас, у вересні 2018 року відбулася їхня урочиста передача Україні в американському штаті Балтімор. Зараз робоча група ВМС України разом з іноземними колегами проводить планові випробування судна, завершальна стадія яких запланована на 8 червня. Після цього катери відправлять в український порт.

Патрульні катери класу Island були побудовані для Берегової охорони США.

За офіційною інформацією, у катерів класу Island водотоннажність – 169 тонн, запас ходу – понад 6100 кілометрів, максимальна швидкість – майже 55 кілометрів за годину, автономність – 5 діб. Екіпаж – 16 осіб (2 офіцери та 14 матросів і старшин). Озброєння – автоматична гармата 25-міліметрового калібру і два кулемети калібру 12,7 міліметра. Катери мають по моторному човну для інспекцій, десантування і рятувальних операцій.

Ще одним потужним озброєнням, яке Україна зможе отримати від США, може стати американська система протиповітряної оборони ЗРК Patriot.

Patriot

"Якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то на сьогодні у нас є комплекс С-300, але потрібно розуміти, що ці зразки застарілі, і нам треба їх міняти на сучасніші. На сьогодні таким комплексом є ЗРК Patriot, їх уже мають у своєму розпорядженні Польща, Румунія та інші країни ЄС. Якщо вони з'являться в Україні – це б значно посилило нашу протиповітряну оборону", – зазначив Міхненко.

Як каже військовий експерт, якщо Україна стане військовим союзником США, то, крім летального озброєння, ми зможемо отримувати і безліч інших засобів нелетального характеру.

"Ми зможемо купувати системи підводного і надводного спостереження, системи протидиверсійної діяльності. Нам потрібні комплекси радіоелектронної, контрбатарейної боротьби, хоча у нас є певні власні зразки, наприклад, нещодавно продемонстрували комплекс "Зоопарк-3". Але якщо ми будемо доповнювати наші лави Збройних сил сучасними зразками, то тільки підвищимо власні можливості", – зазначив військовий експерт.

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