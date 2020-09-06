Україна стала третьою в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

Україна за минулу добу, 5 вересня, стала одним із лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 – посіла в цьому рейтингу третє місце після Франції та Росії.

Водночас у відповідному списку країн і територій на планеті вона опинилася на 12-му місці. Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, у суботу в світі діагноз COVID-19 підтвердили ще майже в 270 тисяч осіб, із них 29 тисяч захворіли в країнах Європи.

Трійку лідерів за новими випадками зараження становлять:

Франція – +8550;

Російська Федерація – +5205;

Україна – +2836.

Україна продовжує бути лідером за кількістю нових хворих COVID-19 серед країн Європи. Worldometers

Лідерами регіонального так званого антирейтингу щодо загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія і Великобританія, а Україна посідає 7 місце. У такому ж світовому рейтингу наша країна вже на 24-му місці.

Зазначимо, що до кінця 5 вересня коронавірус було виявлено в 213 країнах і територіях світу – 27 030 219 випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 19 134 994 осіб, проте 883 618 пацієнтів померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні йде системне наростання першої хвилі коронавірусу, а максимальне загострення очікується в середині осені, заявив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

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