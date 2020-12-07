Україна стала одним із лідерів зі швидкості поширення COVID-19 в Європі і світі

Україна ввійшла а п'ятірку лідерів серед країн в Європі і топ-10 у світі за темпами поширення COVID-19.

Про це свідчать дані ВООЗ і сервісу Worldometers. Станом на вечір 7 грудня в Європі за добу зафіксовано понад 134 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

Якщо не брати до уваги Російську Федерацію, велика частина території якої розташована в Азії, лідером стала Великобританія (+14718). За нею йдуть Італія (+13720), Швейцарія (+9809) і Німеччина (+9437).

П'яте місце посідає Україна, де зафіксовано 8641 новий випадок зараження. Таку ж позицію наша країна утримує й за кількістю померлих від коронавірусу на добу.

Серед усіх країн світу Україна посіла 10-ту позицію за темпами поширення коронавірусу.

Світовим лідером із поширення COVID-19 залишаються США. Там за добу зареєстрували понад 106 тисяч нових випадків захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 7 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш як 67,3 млн осіб. За минулий день виявлено 534 942 нових інфікованих. Усього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 46,5 млн. Найбільше хворих COVID-19 Учора зафіксували в США – 173 тис., Індії – 32 тис. і Туреччині – 30 тис.