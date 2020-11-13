Україна стала однією з найбільш постраждалих від кору країн – ВООЗ

Україна в 2019 році стала однією з найбільш постраждалих від кору країн. Близько 73% випадків зараження припало на 9 держав.

Старший технічний фахівець Всесвітньої організації охорони здоров'я з цієї інфекції Наташа Кроукрофт заявила, що найбільші спалахи сталися на Мадагаскарі, в Конго, Грузії, Казахстані та Україні, пише Bloomberg.

Загалом, за її словами, за 2019 рік від кору померли 207,5 тисяч осіб. У порівнянні з 2016 роком, смертність зросла на 50%.

Експерти ВООЗ підкреслюють, що показники захворюваності стали найвищими за 23 роки. У світі кількість випадків зараження досягла 869 770.

Також у багатьох країнах дуже мало людей роблять щеплення від кору. Цей показник за останні роки тільки скорочувався.

За словами Кроукфорт, здоров'я 94 млн осіб під загрозою, тому що кількість людей, вразливих до інфекції, зростатиме.

Зі свого боку очільник групи з вакцинації Gavi Сет Берклі додав, що захворюванню на кір можна було запобігти, адже для цього є безпечні й ефективні вакцини.

Водночас в 2020 році показник захворюваності зменшився. Цьому сприяли заходи безпеки, запроваджені в рамках боротьби з коронавірусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про різке скорочення кількості хворих на грип в світі на тлі пандемії COVID-19.