Україна стала 15-ю в світі за приростом хворих на COVID-19

Марина Ліснічук Суспільство 09:18, 22.12.2020 Оновлено: 09:21, 22.12.2020

Україна на ранок 22 грудня потрапила в перші 15 країн світу за кількістю випадків зараження коронавірусом. Пізніше вона посіла 16 місце.

Такі дані надав університет імені Джона Хопкінса. Згідно з ними, в нашій країні зафіксовано вже 998 678 інфікувань COVID-19 і з цим показником у світовому рейтингу вона розташувалася між Іраном і Перу.

Статистика від цього приватного дослідницького університету з Балтімора (штат Меріленд, США) говорить, що всього в світі вже виявлено 77 364 641 випадок коронавірусної інфекції. З них понад 43,6 мільйона людей вилікувалися, а більш ніж 1,7 млн померли.

Україна в світовому рейтингу країн за кількістю заражень COVID-19
gisanddata.maps.arcgis.com

Лідерами за кількістю всіх виявлених заражень є:

  • США – понад 18 млн;

  • Індія – більш ніж 10 млн;

  • Бразилія – більше 7,2 млн;

  • Росія – понад 2,8 млн;

  • Франція – більш як 2,5 млн;

  • Великобританія – біліше 2 млн;

  • Туреччина – понад 2 млн.

Зростання кількості інфікувань COVID-19 у світі
gisanddata.maps.arcgis.com

Найбільшу кількість смертей від ускладнень після коронавірусу зафіксовано в США, Бразилії та Індії.

Зазначимо, що дані інституту Джона Хопкінса відрізняються від офіційної статистики українського МОЗ і Ради нацбезпеки та оборони, а також сайту Worldometers.

Дані щодо коронавірусу в Україні
РНБО

Так, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за останню добу COVID-19 заразилися ще 8513 українців, через що загальна кількість виявлених випадків досягла 979 506. Про це ж свідчить статистика від РНБО, згідно з якою в Україні також нараховується 16 897 смертей від коронавірусу і 600 288 одужань.

Дані щодо COVID-19 в Україні
Worldometers

Такі ж дані надає і Worldometers, де Україна в світовому рейтингу за кількістю заражень COVID-19 залишається на 17 місці, після Перу та Ірану.

Карта поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі:

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