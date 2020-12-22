Україна стала 15-ю в світі за приростом хворих на COVID-19
Україна на ранок 22 грудня потрапила в перші 15 країн світу за кількістю випадків зараження коронавірусом. Пізніше вона посіла 16 місце.
Такі дані надав університет імені Джона Хопкінса. Згідно з ними, в нашій країні зафіксовано вже 998 678 інфікувань COVID-19 і з цим показником у світовому рейтингу вона розташувалася між Іраном і Перу.
Статистика від цього приватного дослідницького університету з Балтімора (штат Меріленд, США) говорить, що всього в світі вже виявлено 77 364 641 випадок коронавірусної інфекції. З них понад 43,6 мільйона людей вилікувалися, а більш ніж 1,7 млн померли.
Лідерами за кількістю всіх виявлених заражень є:
США – понад 18 млн;
Індія – більш ніж 10 млн;
Бразилія – більше 7,2 млн;
Росія – понад 2,8 млн;
Франція – більш як 2,5 млн;
Великобританія – біліше 2 млн;
Туреччина – понад 2 млн.
Найбільшу кількість смертей від ускладнень після коронавірусу зафіксовано в США, Бразилії та Індії.
Зазначимо, що дані інституту Джона Хопкінса відрізняються від офіційної статистики українського МОЗ і Ради нацбезпеки та оборони, а також сайту Worldometers.
Так, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за останню добу COVID-19 заразилися ще 8513 українців, через що загальна кількість виявлених випадків досягла 979 506. Про це ж свідчить статистика від РНБО, згідно з якою в Україні також нараховується 16 897 смертей від коронавірусу і 600 288 одужань.
Такі ж дані надає і Worldometers, де Україна в світовому рейтингу за кількістю заражень COVID-19 залишається на 17 місці, після Перу та Ірану.
Карта поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі:
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