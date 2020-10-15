Україна почала боротьбу за внесення слова "голодомор" в англійські словники

Ініціативна група українців почала боротьбу за слово "голодомор" на кшталт кампанії KyivNotKiev за правильне написання англійською мовою назви столиці України.

Група небайдужих громадян створила відповідну петицію, повідомив на своїй сторінці у Facebook ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Пам'ятаєте початок нашої кампанії #KyivNotKiev? Усі думали, що це на багато років, але в багатьох аеропортах ви бачите Kyiv, і це класно. Коли збираються багато небайдужих, то завжди є шанс на успіх. Тепер така сама група небайдужих хоче, щоб слово "голодомор" внесли до словників англійської мови. Кожен геноцид є унікальною трагедією, і наша, безумовно, заслуговує на те, щоб світ бачив голодомор саме так. Сподіваюся, що у вас усіх знайдеться кілька хвилин, щоб підписати петицію. Це важлива історія, тим більше напередодні Дня вшанування пам’яті жертв голодомору та розстрілу Українського відродження у Сандармосі. Історія робиться небайдужими, долучайтеся й долучайте інших", – написав він.

Підписати петицію можна тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 22 серпня в Києві біля меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору троє невідомих зірвали з постаменту пам'ятник "дівчинка з колосками". Після інциденту скульптуру забрали на реставрацію. 29 вересня її відреставрували та повернули на звичне місце до Музею голодомору.