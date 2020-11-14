Україна ще не така сильна, щоб пережити локдаун, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ввели карантин вихідного дня, оскільки країна економічно не витримає повного локдауну.

Під час щоденного брифінгу 14 листопада він сказав, що "ми ще не такі сильні", на відміну від європейських країн, які жорстко посилили обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кращим способом зупинити цю хворобу є жорсткий повний карантин. Це ті заходи, до яких вдалися знову майже всі європейські країни: Франція, Іспанія, Німеччина, Польща, Чехія. Але в нашій з вами країні є особливості, ми просто економічно не витримаємо повного локдауну. І ми це розуміємо. Ще не таки ми сильні, щоб витримати повний локдаун. Тому ми знайшли інше рішення", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.