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Україна розширила чорний список: хто з росіян став персонами нон грата

1.4тЧитати новину російською

Міністерство культури України розширило список діячів культури РФ, які загрожують нацбезпеці нашої країни.

З 6 червня до цього переліку додалося дві людини. Таку інформацію оприлюднили в прес-службі Мінкульту на офіційному сайті.

До "чорного списку" потрапили письменник-фантаст Василь Сахаров і актор Максим Щоголєв.

Василь Сахаров

Fb.ru

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Максим Щоголєв

GlobalSib

З початку 2018 року до цього списку потрапили 20 діячів культури РФ. Серед них - актриса Аліса Фрейндліх і режисер Ренат Давлетьяров. Загалом у переліку станом на 8 червня 2018 значиться 134 людини.

Поширення і трансляція творів авторства, співавторства ібо за участі цих осіб заборонені на території України.

Як писав OBOZREVATEL, Україна розширила список заборонених імпортних товарів.

Місце
Україна
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