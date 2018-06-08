Україна розширила чорний список: хто з росіян став персонами нон грата

Міністерство культури України розширило список діячів культури РФ, які загрожують нацбезпеці нашої країни.

З 6 червня до цього переліку додалося дві людини. Таку інформацію оприлюднили в прес-службі Мінкульту на офіційному сайті.

До "чорного списку" потрапили письменник-фантаст Василь Сахаров і актор Максим Щоголєв.

Василь Сахаров Fb.ru

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З початку 2018 року до цього списку потрапили 20 діячів культури РФ. Серед них - актриса Аліса Фрейндліх і режисер Ренат Давлетьяров. Загалом у переліку станом на 8 червня 2018 значиться 134 людини.

Поширення і трансляція творів авторства, співавторства ібо за участі цих осіб заборонені на території України.

Як писав OBOZREVATEL, Україна розширила список заборонених імпортних товарів.