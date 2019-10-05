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6 жовтня • оновлено в 18:04
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Україна розгортає загін морської охорони на Дунаї: в чому справа

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Регіональне управління прикордонної морської охорони приступило до створення Ізмаїльського загону Морської охорони.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби. Командиром призначений капітан 1 рангу Олег Шикша, який, за даними відомства, в 2015-2017 роках керував штабом Маріупольського загону морської охорони в зоні проведення антитерористичної операції.

Катер морської охорони

Катер морської охорони

dpsu.gov.ua

Новини
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"Корабельний-катерний склад Ізмаїльського загону Морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів, які повинні максимально ефективно забезпечувати виконання завдань з охорони державного кордону на річковій ділянці та в частині Чорного моря", – йдеться в повідомленні.

Катери морської охорони

Катери морської охорони

https://dpsu.gov.ua

Катери морської охорони

Катери морської охорони

https://dpsu.gov.ua

Катери морської охорони

Катери морської охорони

https://dpsu.gov.ua

При комплектуванні екіпажів кораблів і катерів перевага надаватиметься морським прикордонникам, які мають досвід патрулювання річкової ділянки, знають особливості навігації основний водної артерії Європи - Дунаю - і окремих районів Чорного моря.

Морська охорона створюється з метою підвищення безпеки в кризовому регіоні і забезпечення комплексного захисту критичної морської і річкової інфраструктури, відзначають силовики.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як одеських прикордонників звинуватили в кришуванні браконьєрства і контрабанди.

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Wick John
Wick John
Надувные лодки с шароварами вместо парусов
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Это прокат водных лисапедов?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гусенцова Галина, Нет - водных москвичей и жигулей.
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Mega Death
Mega Death
Пипец Дунаю))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mega Death, Капец не Дунаю, а козлоголовым москалям и их поддерживающим коллаборантам. Давно пора и в Болград вернуть бригаду десантников.
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