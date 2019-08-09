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Україна пустила літак Росії у своє небо: у мережі скандал

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Російський літак Boeing-738 (авіакомпанія "Глобус") отримав дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Украерорух/UkSATSE. Уточнюється, що повітряне судно прямувало з італійського міста Барі в Москву.

Це сталося 7 серпня 2019 року. Пілотові нібито довелося проситися в повітряний простір України "уи зв'язку з обходом активної грозової діяльності".

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Російський літак Boeing-738 (авіакомпанія "Глобус")

Російський літак Boeing-738 (авіакомпанія "Глобус")

airlines-inform.ru

"Наші співробітники керувалися рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими та нормативно-правовими актами України в галузі авіації та у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу в разі необхідності обходу повітряними судами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України і Словаччини та інших сусідніх країн", – йдеться в повідомленні.

У мережі розгорівся справжній скандал. Українські користувачі в соціальних мережах говорять, що це не перший такий випадок.

Деякі при цьому все ж погоджуються, що це необхідність, передбачена міжнародними договорами.

Україна пустила літак Росії у своє небо: у мережі скандал

Як писав OBOZREVATEL, в аеропорту Місурата в Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії "Скайавіатранс", який перевозив гуманітарний вантаж. Поки один дрон обстрілював його, другий безпілотник проводив фото- і відеофіксацію. У момент обстрілу на борту знаходилося вісім членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. Від обстрілу ніхто не постраждав.

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Теми
Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обыденность..безопасность...международные правила Если б вы отказали вас бы мир растоптал))и только
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