Україна проводить більше ПЛР-тестів на COVID-19, ніж Польща, – Ляшко

Останні два тижні в Україні проводять більше ПЛР-тестів на COVID-19, ніж у Польщі.

Про це в Facebook повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко. Зараз 118 лабораторій проводять діагностику методом ПЛР і 374 – методом ІФА.

"Останні два тижні Україна проводить тестів більше, ніж Польща. Відповідно Україна – 66,3 на 100 тис. населення, Польща – 47,9", – зазначив Ляшко.

За його словами, нині в Україні проведено понад 2,1 млн досліджень методом ПЛР і майже півтора мільйони досліджень – методом ІФА.

Щодня лабораторії проводять приблизно 30 000 досліджень.

Головний санлікар також зазначив, що в українській системі охорони здоров'я відбулися кардинальні зміни порівняно з березнем цього року, коли почався коронавірусний карантин.

"Система охорони здоров'я України сьогодні не так вразлива, і ми набагато краще підготовлені до протидії поширенню хвороби. Звичайно, динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може повести себе несподівано й непрогнозовано, але наша медична система до цього готова", – наголосив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус на 14-й день, якщо у людини після самоізоляції відсутні симптоми. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.