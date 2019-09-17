Україна провела масштабні навчання з країною НАТО

Військовослужбовці українського національного контингенту в Косово (Сербія) провели з представниками угорського контингенту спільні навчання.
Про це повідомили на сайті прес-служби Міністерства оборони України. Метою навчань є відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань із забезпечення безпеки і вільного пересування військ KFOR (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).
Навчання проводилися на оперативній базі САМР VRELO в умовах, максимально наближених до міських поселень.
Спільні навчання угорських і українських військових
сайт Міністерства оборони України
Українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних і непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Спільні навчання угорських і українських військових у Косово
сайт Міністерства оборони України
Як писав OBOZREVATEL, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області проходять військові навчання Rapid Trident-2019.
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