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17 вересня • оновлено в 17:41
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Україна провела масштабні навчання з країною НАТО

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Військовослужбовці українського національного контингенту в Косово (Сербія) провели з представниками угорського контингенту спільні навчання.

Про це повідомили на сайті прес-служби Міністерства оборони України. Метою навчань є відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань із забезпечення безпеки і вільного пересування військ KFOR (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Навчання проводилися на оперативній базі САМР VRELO в умовах, максимально наближених до міських поселень.

Спільні навчання угорських і українських військових

Спільні навчання угорських і українських військових

сайт Міністерства оборони України

Новини
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Українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних і непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

Спільні навчання угорських і українських військових у Косово

сайт Міністерства оборони України

Як писав OBOZREVATEL, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області проходять військові навчання Rapid Trident-2019.

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