Україна проведе на півдні військові навчання з НАТО у відповідь на російський "Кавказ 2020"

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України проведуть в останній декаді вересня стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020".

Як повідомив глава Міноборони Андрій Таран у Верховній Раді під час години запитань до уряду, в цей самий час Росія проводитиме свої навчання "Кавказ 2020" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ 2020", керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ планується в той самий час, на останню декаду вересня, проведення стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2020", – зазначив він.

За словами Тарана, в рамках цих навчань планується перевірити можливість Генерального штабу в новій J-структурі діяти відповідно до стандартів НАТО.

Також на навчаннях буде перевірена здатність організовувати взаємодію з пунктами керування збройних сил НАТО.

"Планується проведення не тільки командно-штабних навчань, а в рамках проведення цих стратегічних командно-штабних навчань буде проведена перевірка бойової готовності, будуть проведені бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів, з літаками військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань на наших полігонах, які розташовані на півдні України", – додав міністр.

За його словами, Україна очікує, що представники країн-членів НАТО зможуть взяти участь у цих навчаннях.

"Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії", – наголосив Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони наразі не зазначає реальної підготовки Росії до збройного наступу на Херсонську область.