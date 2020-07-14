Україна прощається з загиблими на Донбасі Героєм Матвіївим: фото та відео

У вівторок, 14 липня, в Києві на Майдані Незалежності проходить церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським офіцером Тарасом Матвіївим.

Раніше з Героєм України попрощалися в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Провести в останню путь Матвіїва прийшли його друзі та товариші по службі, повідомляє пресцентр військової частини.

Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Також сьогодні, у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться ще одна церемонія прощання з Матвіївим.

Поховають Героя в рідному місті Жидачів, Львівської області. Прощання відбудеться в церкві Воскресіння Господнього в середу, 15 липня.

Прощання з Матвіївим в Києві

Майдан Незалежності

Церемонія прощання з Героєм України

Прощання з Героєм України Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Товариші по службі проводили Матвіїва в останню путь Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Церемонія прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Церемонія прощання з військовим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Труна з тілом загиблого офіцера ЗСУ Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Прощання з Героєм України Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв з Жидачівського району Львівської області.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" українському офіцеру Тарасу Матвіїву.