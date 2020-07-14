Україна прощається з загиблими на Донбасі Героєм Матвіївим: фото та відео

Тимур Григоренко Суспільство 09:37, 14.07.2020 Оновлено: 09:49, 14.07.2020

У вівторок, 14 липня, в Києві на Майдані Незалежності проходить церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським офіцером Тарасом Матвіївим.

Раніше з Героєм України попрощалися в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Провести в останню путь Матвіїва прийшли його друзі та товариші по службі, повідомляє пресцентр військової частини.

Прощання з Тарасом Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Також сьогодні, у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться ще одна церемонія прощання з Матвіївим.

Поховають Героя в рідному місті Жидачів, Львівської області. Прощання відбудеться в церкві Воскресіння Господнього в середу, 15 липня.

Прощання з Матвіївим в Києві
Майдан Незалежності
Церемонія прощання з Героєм України
Прощання з Героєм України
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Товариші по службі проводили Матвіїва в останню путь
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Церемонія прощання з Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Тарасом Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Церемонія прощання з військовим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Труна з тілом загиблого офіцера ЗСУ
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Тарасом Матвіївим
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Героєм України
Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв з Жидачівського району Львівської області.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" українському офіцеру Тарасу Матвіїву.

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