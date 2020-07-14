Україна прощається з загиблими на Донбасі Героєм Матвіївим: фото та відео
Прощання з Героєм України Тарасом Матвіївим.
У вівторок, 14 липня, в Києві на Майдані Незалежності проходить церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським офіцером Тарасом Матвіївим.
Раніше з Героєм України попрощалися в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Провести в останню путь Матвіїва прийшли його друзі та товариші по службі, повідомляє пресцентр військової частини.
Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Також сьогодні, у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться ще одна церемонія прощання з Матвіївим.
Поховають Героя в рідному місті Жидачів, Львівської області. Прощання відбудеться в церкві Воскресіння Господнього в середу, 15 липня.
Прощання з Героєм України Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Товариші по службі проводили Матвіїва в останню путь Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Церемонія прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Церемонія прощання з військовим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Труна з тілом загиблого офіцера ЗСУ Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Тарасом Матвіївим Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Прощання з Героєм України Facebook \ 24 ОМБр імені короля Данила
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення ООС під ворожими обстрілами загинув український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв з Жидачівського району Львівської області.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" українському офіцеру Тарасу Матвіїву.