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/Суспільство

"Україна – проклята": екстрасенс назвав причину

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Україну можна назвати "проклятою" країною; якби не це "прокляття", сьогодні вона б володіла територіями сучасної Росії.

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. "Наша країна в певному сенсі проклята. І це прокляття ми зробили собі самі", - заявив він.

За його словами, в усьому винне Хрещення Русі князем Володимиром. "Ми поклонялися язичницьким богам, і тут прийшов Володимир і сказав: все, ми їм більше не поклоняємося, спалюємо все статуї богів. І після цього наша країна полетіла до чортової матері".

Язичницькі боги

Язичницькі боги

pikabu.ru

"Коли у нас були язичницькі боги, наша країна була найвеличнішою на Русі. В даний момент саме Україна повинна була володіти всіма територіями, на яких сьогодні знаходиться Росія. Ми повинні були бути найсильнішою нацією в світі. Саме язичницькі боги давали нам цю потужну силу", - переконаний екстрасенс.

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Він заявив про те, що "християнство безпосередньо стало негативним аспектом" для України. "Воно принесло розруху і страх. Люди, які були самостійними, які вибирали розумом і серцем, почали бути боязкими перед обличчям нового бога", - сказав Гордєєв.

На його думку, кожен глава української держави також повинен усвідомлювати це.

А кожному українцеві екстрасенс порекомендував усвідомлювати, що "всі наші предки були язичниками, що наше коріння йде від язичництва, а не від християнства".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Гордєєв проаналізував "знаки", якими відзначилася церемонія інавгурації Володимира Зеленського, а також поділився прогнозом про те, яким президентом він буде.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Максим Гордєєв
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
"Екстрасенс-медіум" перейшов "червону лінію".
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,скоро украинцы-нерабы вернутся к язычеству. На священных майданах,як дикари-язычники вокруг горящих шин в кастрюльках за евро-труселя стрыбают, священному безвизу и томосу-фалосу поклоняются,в языческие быдло-вышиванки верют. Так шо всё будет добре
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да вы совсем больные!!!
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