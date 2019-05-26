"Україна – проклята": екстрасенс назвав причину

Україну можна назвати "проклятою" країною; якби не це "прокляття", сьогодні вона б володіла територіями сучасної Росії.

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. "Наша країна в певному сенсі проклята. І це прокляття ми зробили собі самі", - заявив він.

За його словами, в усьому винне Хрещення Русі князем Володимиром. "Ми поклонялися язичницьким богам, і тут прийшов Володимир і сказав: все, ми їм більше не поклоняємося, спалюємо все статуї богів. І після цього наша країна полетіла до чортової матері".

Язичницькі боги pikabu.ru

"Коли у нас були язичницькі боги, наша країна була найвеличнішою на Русі. В даний момент саме Україна повинна була володіти всіма територіями, на яких сьогодні знаходиться Росія. Ми повинні були бути найсильнішою нацією в світі. Саме язичницькі боги давали нам цю потужну силу", - переконаний екстрасенс.

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Він заявив про те, що "християнство безпосередньо стало негативним аспектом" для України. "Воно принесло розруху і страх. Люди, які були самостійними, які вибирали розумом і серцем, почали бути боязкими перед обличчям нового бога", - сказав Гордєєв.

На його думку, кожен глава української держави також повинен усвідомлювати це.

А кожному українцеві екстрасенс порекомендував усвідомлювати, що "всі наші предки були язичниками, що наше коріння йде від язичництва, а не від християнства".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Гордєєв проаналізував "знаки", якими відзначилася церемонія інавгурації Володимира Зеленського, а також поділився прогнозом про те, яким президентом він буде.

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