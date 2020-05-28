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28 травня • оновлено в 18:13
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Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок

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Україна вже подолала пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

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Такий висновок робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу, озвучив на прес-конференції віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус

Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус

За його словами, пік захворюваності припав на перший тиждень травня. У цей період фіксували близько 500 нових випадків COVID-19 щодня.

"Ми можемо бачити, що як раз пік зараз вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж ми виходимо на зменшення кількості хворих щодня", – зазначив віце-президент НАНУ.

Він додав, що фаза плато, яка тривала в перші два тижні травня, також пройдена. З 10 травня почалося загасання епідемії за більш оптимістичним сценарієм.

За прогнозами НАНУ, якби карантин в країні був введений всього на один тиждень пізніше, захворюваність була б вище в 3-4 рази.

Загородній наголосив, що до 25 червня кількість інфікованих в Україні може перевищити 29 тис., а кількість летальних випадків наблизиться до 1 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 669 випадків летальні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

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