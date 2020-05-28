Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок

Україна вже подолала пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

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Такий висновок робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу, озвучив на прес-конференції віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус

За його словами, пік захворюваності припав на перший тиждень травня. У цей період фіксували близько 500 нових випадків COVID-19 щодня.

"Ми можемо бачити, що як раз пік зараз вже подолано, хоча схил досить пологий, але все ж ми виходимо на зменшення кількості хворих щодня", – зазначив віце-президент НАНУ.

Він додав, що фаза плато, яка тривала в перші два тижні травня, також пройдена. З 10 травня почалося загасання епідемії за більш оптимістичним сценарієм.

За прогнозами НАНУ, якби карантин в країні був введений всього на один тиждень пізніше, захворюваність була б вище в 3-4 рази.

Загородній наголосив, що до 25 червня кількість інфікованих в Україні може перевищити 29 тис., а кількість летальних випадків наблизиться до 1 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 травня в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 669 випадків летальні.

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