В Україні різко пішла на спад COVID статистика: куди "зник" вірус і чому не можна розслаблятися

Зведення Міністерства охорони здоров'я щодо коронавірусу в Україні підштовхують до думки про те, що ситуація стабілізувалася й епідемія пішла на спад. У відомстві заявили, що пік захворюваності пройдено й кількість хворих дійсно зменшилася.

Але чи так це насправді, чи може реальні дані від українців приховують? Читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про що кажуть офіційні цифри?

Згідно з офіційними даними, за минулу добу в Україні зафіксували 8 416 нових випадків інфікування коронавірусом, майже 1,5 тисячі осіб було госпіталізовано. Крім того, 233 пацієнта померло

Однак був зафіксований і позитивний рекорд: вірус здолали понад 16 тисяч осіб. Водночас було зроблено майже 56 тисяч тестів.

Статистика щодо кількості захворілих на коронавірус в Україні за 15 грудня МОЗ

Ще більш дивні дані МОЗ опублікував уранці в понеділок, 14 грудня, коли відзвітував, що за попередню добу виявили всього 6 451 випадок COVID-19. Щоравда, ці дані були отримані за несподівано малої кількості тестів: 25 582.

Статистика щодо кількості захворілих на коронавірус в Україні за 14 грудня

Офіційна статистика щодо захворілих в Україні зменшується приблизно з 28 листопада, коли був установлений останній негативний рекорд – на той час коронавірусом захворіло 16 тис. 294 українці.

Після того рівень захворюваності пішов на спад, про що 4 грудня на своїй сторінці у Facebook писав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Відтоді кількість тих, хто одужав, також почала перевищувати суму нових хворих.

OBOZREVATEL звернувся до Міністерства охорони здоров'я, і головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Роман Родина прояснив ситуацію:

Кількість активних випадків коронавірусу в Україні – 370 734 . Із них 19 883 хворих перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом, ще 8 тис. 156 осіб – госпіталізовані з підозрою. Решта 342 695 – на амбулаторному лікуванні, тобто лікуються вдома

У відділеннях інтенсивної терапії, вона ж реанімація, лікується 1 875 хворих

Загалом в Україні під госпіталізацію людей з COVID-19 виділено 63 248 ліжок. З них зайнято 43,3%, тобто трохи менше половини. Є вільних 20 378 ліжок, обладнаних кисневою терапією

Роман Родина, головний лікар Українського центру контролю та моніторингу захворювань МОЗ України

"Ситуація більш-менш нормальна, в цілому із госпіталізацією пацієнтів проблем не має бути. Якщо котрась із лікарень перевантажена, пацієнта везуть туди, де є вільні місця"

" Кількість захворілих на коронавірус зменшується не тільки в Україні, а й у багатьох країнах ЄС . Це означає, що більшість країн пройшли пік, який був. Україна – не виняток: стало істотно менше випадків, зникли черги на тестування . Нинішня статистика щодо захворілих відповідає реальній картині, графік іде на спад . Можна сказати, що карантин вихідного дня відіграв свою роль"

"Ми адаптували наші критерії виписки під світові стандарти. Якщо з моменту появи перших симптомів або позитивного тестування минуло 10 днів, і протягом ще трьох наступних немає симптомів, – пацієнта виписують або зі стаціонару або з амбулаторного лікування. Завдяки цьому критерію одужання ми почали активніше виписувати людей. Це дозволило оптимізувати систему виписки і розвантажити лікарні"

"За летальністю від коронавірусу Україна не перевищує 2% і це далеко не найгірший показник у світі. Ми не можемо сказати, що в нас люди хворіють тяжко. Це означає: система охорони здоров’я реагує своєчасно, госпіталізує та лікує. Візьміть США. Так, у них 330 млн населення, але й смертей у них щодня в середньому по 2,5 тис. Це доволі висока цифра"

"Статистика не реальна, можна навіть не дивитись"

Серед медиків-практиків є інша точка зору щодо статистики захворілих в Україні.

Наприклад, провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська в нещодавньому інтерв’ю OBOZREVATEL підкреслила, що давно не звертає уваги на офіційні дані, які "абсолютно не відповідають реальності".

За її словами, щоб мати плюс-мінус правильну статистику за такого масштабу епідемії, необхідно тестувати величезну кількість людей. А зараз сенсу в цьому вже немає.

"Для госпіталізації пацієнта лікарям вже не потрібно лабораторного підтвердження. За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із хворим – усі вже знають, що це. Грип ми ж теж ставимо за класичною клінічною картиною, а не за ПЛР-тестом", – відзначила вона.

У цілому, лікарі озвучують різні дані й думки щодо статистики по коронавірусу в Україні, однак більшість із них упевнені: реальна картина в рази гірша. Фахівці припускають, що в офіційну статистику потрапляє менше 1/3 всіх інфікованих, а реальну кількість хворих можна сміливо множити на 5.

Точні цифри дізнатися неможливо. Проте українці (як пацієнти, так і лікарі) вже давно скаржаться, що навантаження на медичну систему країни величезне, а потрапити до стаціонару на лікування від коронавірусу вкрай складно через брак місць.