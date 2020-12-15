В Україні різко пішла на спад COVID статистика: куди "зник" вірус і чому не можна розслаблятися
Зведення Міністерства охорони здоров'я щодо коронавірусу в Україні підштовхують до думки про те, що ситуація стабілізувалася й епідемія пішла на спад. У відомстві заявили, що пік захворюваності пройдено й кількість хворих дійсно зменшилася.
Але чи так це насправді, чи може реальні дані від українців приховують? Читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про що кажуть офіційні цифри?
Згідно з офіційними даними, за минулу добу в Україні зафіксували 8 416 нових випадків інфікування коронавірусом, майже 1,5 тисячі осіб було госпіталізовано. Крім того, 233 пацієнта померло
Однак був зафіксований і позитивний рекорд: вірус здолали понад 16 тисяч осіб. Водночас було зроблено майже 56 тисяч тестів.
Ще більш дивні дані МОЗ опублікував уранці в понеділок, 14 грудня, коли відзвітував, що за попередню добу виявили всього 6 451 випадок COVID-19. Щоравда, ці дані були отримані за несподівано малої кількості тестів: 25 582.
Офіційна статистика щодо захворілих в Україні зменшується приблизно з 28 листопада, коли був установлений останній негативний рекорд – на той час коронавірусом захворіло 16 тис. 294 українці.
Після того рівень захворюваності пішов на спад, про що 4 грудня на своїй сторінці у Facebook писав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Відтоді кількість тих, хто одужав, також почала перевищувати суму нових хворих.
OBOZREVATEL звернувся до Міністерства охорони здоров'я, і головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Роман Родина прояснив ситуацію:
Кількість активних випадків коронавірусу в Україні – 370 734. Із них 19 883 хворих перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом, ще 8 тис. 156 осіб – госпіталізовані з підозрою. Решта 342 695 – на амбулаторному лікуванні, тобто лікуються вдома
У відділеннях інтенсивної терапії, вона ж реанімація, лікується 1 875 хворих
Загалом в Україні під госпіталізацію людей з COVID-19 виділено 63 248 ліжок. З них зайнято 43,3%, тобто трохи менше половини. Є вільних 20 378 ліжок, обладнаних кисневою терапією
"Ситуація більш-менш нормальна, в цілому із госпіталізацією пацієнтів проблем не має бути. Якщо котрась із лікарень перевантажена, пацієнта везуть туди, де є вільні місця"
"Кількість захворілих на коронавірус зменшується не тільки в Україні, а й у багатьох країнах ЄС. Це означає, що більшість країн пройшли пік, який був. Україна – не виняток: стало істотно менше випадків, зникли черги на тестування. Нинішня статистика щодо захворілих відповідає реальній картині, графік іде на спад. Можна сказати, що карантин вихідного дня відіграв свою роль"
"Ми адаптували наші критерії виписки під світові стандарти. Якщо з моменту появи перших симптомів або позитивного тестування минуло 10 днів, і протягом ще трьох наступних немає симптомів, – пацієнта виписують або зі стаціонару або з амбулаторного лікування. Завдяки цьому критерію одужання ми почали активніше виписувати людей. Це дозволило оптимізувати систему виписки і розвантажити лікарні"
"За летальністю від коронавірусу Україна не перевищує 2% і це далеко не найгірший показник у світі. Ми не можемо сказати, що в нас люди хворіють тяжко. Це означає: система охорони здоров’я реагує своєчасно, госпіталізує та лікує. Візьміть США. Так, у них 330 млн населення, але й смертей у них щодня в середньому по 2,5 тис. Це доволі висока цифра"
"Статистика не реальна, можна навіть не дивитись"
Серед медиків-практиків є інша точка зору щодо статистики захворілих в Україні.
Наприклад, провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська в нещодавньому інтерв’ю OBOZREVATEL підкреслила, що давно не звертає уваги на офіційні дані, які "абсолютно не відповідають реальності".
За її словами, щоб мати плюс-мінус правильну статистику за такого масштабу епідемії, необхідно тестувати величезну кількість людей. А зараз сенсу в цьому вже немає.
"Для госпіталізації пацієнта лікарям вже не потрібно лабораторного підтвердження. За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із хворим – усі вже знають, що це. Грип ми ж теж ставимо за класичною клінічною картиною, а не за ПЛР-тестом", – відзначила вона.
У цілому, лікарі озвучують різні дані й думки щодо статистики по коронавірусу в Україні, однак більшість із них упевнені: реальна картина в рази гірша. Фахівці припускають, що в офіційну статистику потрапляє менше 1/3 всіх інфікованих, а реальну кількість хворих можна сміливо множити на 5.
Точні цифри дізнатися неможливо. Проте українці (як пацієнти, так і лікарі) вже давно скаржаться, що навантаження на медичну систему країни величезне, а потрапити до стаціонару на лікування від коронавірусу вкрай складно через брак місць.