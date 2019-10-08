Что бы кто не говорил, а Украина на очередном этапе гибридной войны таки сумела одержать очередную победу – на сей раз на информационном фронте.

Всем хорошо известно, что на протяжении уже многих лет большинство жителей ОРДЛО по факту находится в информационной блокаде. Вся "информация" (читай – пропаганда) черпается только в интерпретации "правильных СМИ" РФ и так называемых молодых рэспублик. Чего только "новости" там не вещают о экономическом упадке и скором крахе Украины, загнивающей Европы и конечно о главном враге – США. И так все плохо, что надежда остается только на "процветающую Россию", у них конечно же бедности и голода нет, поделятся со всеми.

Новини Как Кремль будет шахтеров взрывать

Такие вот "зомби-каналы" практически шесть лет, пользуясь монополией на информацию, промывали мозги жителям на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Ни один украинский телеканал в эфир пробиться не мог. Единицы, у кого есть "спутник", могли себе позволить получать альтернативную информацию о том, что происходит в мире. В результате всего этого в конечном итоге Украина окончательно должна была проиграть "битву за людей", ну а "битва за территории" в таком случае теряла бы всякий смысл.

Но как говорят – ничто не вечно, и очередной фронт взят победой Украины. По свидетельствам очевидцев, вот уже на протяжении нескольких недель жители Донецка и пригорода, используя приставки Т-2, имеют возможность свободно смотреть украинские телеканалы. В довольно неплохом качестве доступен эфир: "UA1", "UATV", "UA:Перший", "UA:Донбас", "ДОДТРК", "Донбас", "1+1", "ICTV", "СТБ", "2+2", "Прямий".

В общем Украина таки пробила брешь в информационном редуте "ДНР". Теперь главное, чтобы жители, которые находятся в оккупации, воспользовались возможностью получать объективную информацию и делать правильные выводы.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся