Україна приступає до тестування на антитіла до COVID-19: названі області-"першопрохідці"

В Україні перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

Про це повідомив головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, 27 квітня.

"ІФА-тести до нас вже зайшли, і ми починаємо тестування... Дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання", – сказав він.

Віктор Ляшко

Ляшко запевнив, що "ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності" і зазначив, що в цілому в Україні не було стрімкого зростання смертності минулої зими.

"У нас немає за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавірусу", – підкреслив він.

Ляшко додав, що зараз в Україні проводиться 30 тисяч тестувань кожен день, але МОЗ планує збільшити масштаби до 80 тисяч на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем для визначення коронавірусу.

Раніше глава МОЗ розповів, що ІФА-тести відрізняються від ПЛР тим, що перші визначають антитіла до збудника інфекції – тобто, чи перехворіла людина нею. Тоді як інші є "золотим стандартом" діагностики СOVID-19 – вони визначають наявність генома вірусу в організмі.