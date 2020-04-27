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28 квітня • оновлено в 02:10
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Україна приступає до тестування на антитіла до COVID-19: названі області-"першопрохідці"

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В Україні перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

Про це повідомив головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, 27 квітня.

"ІФА-тести до нас вже зайшли, і ми починаємо тестування... Дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання", – сказав він.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Ляшко запевнив, що "ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності" і зазначив, що в цілому в Україні не було стрімкого зростання смертності минулої зими.

"У нас немає за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавірусу", – підкреслив він.

Ляшко додав, що зараз в Україні проводиться 30 тисяч тестувань кожен день, але МОЗ планує збільшити масштаби до 80 тисяч на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем для визначення коронавірусу.

Раніше глава МОЗ розповів, що ІФА-тести відрізняються від ПЛР тим, що перші визначають антитіла до збудника інфекції – тобто, чи перехворіла людина нею. Тоді як інші є "золотим стандартом" діагностики СOVID-19 – вони визначають наявність генома вірусу в організмі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Статистика упорно показывает меньшую смертность от вируса в странах восточной Европы и бывшего союза. Что со смерностью по статистике в странах Прибалтики и желательно в разрезе возраста, т к наверняка в Прибалтике прививку БЦЖ перестали делать в "европейской семье".
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Суспільство

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