Україна повністю перекриє авіасполучення через коронавірус

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня, заявив він в ефірі програм "Протистояння. Передмова", передають "Українські новини".

"17 березня з півночі авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутне і морське сполучення продовжуватимуть працювати, наші громадяни зможуть повернутися до країни", – зазначив глава ВРУ.

Разумков додав, що наступного тижня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому ухвалюватимуться закони, необхідні для забезпечення роботи різних установ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні вдень секретар РНБО заявив, що Україна закриє кордон для іноземців через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні запроваджено карантин, який діє з 12 березня по 3 квітня.

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