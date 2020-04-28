Півторамісячний карантин сильно вдарив і по економіці України, і по кожному українцеві. Хтось втратив частину своїх доходів, хтось - залишився без роботи і засобів до існування. Бізнес також опинився в незавидному стані. Однак на ситуацію, що склалася, різні компанії реагують по-різному. Хтось заробляє на чужому горі і продає втридорога речі першої необхідності. А хтось – координує зусилля з державою та іншими бізнесами заради того, щоб Україна і українці вийшли з випробування коронавірусом із найменшими втратами.

До компаній другого типу належить лідер мобільного зв'язку в Україні – компанія "Київстар". Про унікальні пропозиції компанії на період карантину, а також про те, як національний мобільний оператор переживає складний період, чим допомагає державі і її громадянам і які соціальні ініціативи впроваджує OBOZREVATEL розпитав у президента компанії "Київстар" Олександра Комарова.

Олександр Комаров

- Пане Олександре, світова пандемія коронавірусу серйозно вплинула, в тому числі, на Україну. Як оголошений карантин позначився на роботі компанії "Київстар"?

- Телеком-галузь адаптована до дистанційної роботи, оскільки ми самі ж створюємо для цього IT-рішення. Зараз 80% персоналу "Київстар" працює віддалено. Ми також допомагаємо нашим клієнтам налагодити якісні бізнес-процеси, щоб вони могли організовувати віртуальні офіси в будь-якій точці країни.

Звичайно, є функції, які повинні бути на місцях. Це, наприклад, наші інженери, монтажники устаткування, співробітники колл-центру і ряд інших служб. Для них ми з перших днів карантину організуємо транспорт, забезпечуємо захисними і санітарно-гігієнічними засобами - все як рекомендує МОЗ.

Також частково працюють і наші магазини. Хоча більшість операцій по обслуговуванню перейшли в онлайн, не всі абоненти до цього готові. А ми не можемо залишити людей, які потребують нашої допомоги, без зв'язку. На прикладі "Київстар" можу сказати, що для більшості підприємств України культура віддаленої роботи стане набагато більш значущим чинником, ніж це було раніше.

- Що саме ви пропонуєте своїм клієнтам, щоб допомогти їм адаптуватися до роботи у віддаленому режимі?

- У період криз люди переглядають значення слів "залишатися на зв'язку". Телефон та інтернет стали основними інструментами для спілкування, емоційної підтримки, бізнесу.

Головне, чого від нас чекають абоненти, щоб ми якісно виконували свою роботу. Під час "самоізоляції" суттєво зросло споживання послуг зв'язку. Трафік "Домашнього інтернету" збільшився на 20%, в порівнянні з періодом до карантину. А обсяги споживання послуг на абонента збільшилися ще більше, до 22%. У деяких населених пунктах абоненти використовують в мережі фіксованого зв'язку більше 15 Гб на добу. Зросло споживання голосового трафіку – теж на 20% більше в порівнянні з "докарантінним" місяцем.

Як і вся телеком-галузь, "Київстар" багато допомагає країні, щоб спільними зусиллями якомога швидше впоратися з новими викликами. Це і благодійна допомога – ми виділяємо 30 мільйонів гривень, на які спільно з благодійним фондом "Твоя опора" закупимо 10 апаратів ШВЛ, 20 моніторів контролю життєво важливих показників пацієнтів, засоби індивідуального захисту для медиків, і ін.

Ми ділимося з людьми тими благами, які можна отримати від телеком-сервісів. Так, нарахували бонуси на рахунки наших абонентів, які на момент карантину були в роумінгу – а це понад 300 тисяч осіб. Близько 60 тисяч медиків отримали від "Київстар" по 150 бонусів на мобільні рахунки.

Спільно з партнером ми надали абонентам доступ до безкоштовних консультацій у мобільному додатку "Doctor online". Цією можливістю скористалися близько 20 тисяч клієнтів, і динаміка споживання зростає – до 1000 консультацій в день. До речі, наш мобільний додаток вже став №1 серед всіх медичних програм в Україні.

Ми "занулили" дзвінки на гарячі лінії по коронавірусу як в Україні, так і для українців за кордоном, дали клієнтам можливість бути на зв'язку і з інтернетом з нульовим або негативним балансом – через "відстрочку" абонплати.

Щоб полегшити сім'ям проходження карантину, надали доступ до розширеного (новини та дитячі канали) безкоштовного пакету телевізійних каналів в рамках послуги "Київстар ТВ", підтримали національний проект "Всеукраїнська школа онлайн" і відкрили доступ до телеканалів, які транслюють уроки для школярів.

Бізнес-клієнтам ми дали доступ до рішень по організації віддалених офісів в будь-якій точці країни, теж без абонплати.

І це – далеко не повний перелік всього, що ми зараз робимо, щоб наші абоненти, вся країна легше адаптувалася до життя і роботи в нових умовах. У фінансовому еквіваленті така допомога становить понад 30 мільйонів гривень.

- Чи співпрацює "Київстар" з державою в плані попередження епідемії коронавірусу на території України? Що вже зроблено і що плануєте найближчим часом?

- За допомогою інструментів Big Data мобільні оператори можуть проектувати алгоритми, які дозволяють, наприклад, встановлювати кореляцію між мобільністю громадян та кількістю захворювань в тому чи іншому регіоні. Для такого аналізу використовується узагальнена, неперсоніфікована статистика. Завдяки подібним математичним моделям держава може більш точно розподіляти медичну допомогу, спрямовуючи її в населені пункти, де є ймовірність нових спалахів захворювання.

Наприклад, на сайті "Київстар" є аналітичні графіки, які показують, як в кожній з областей України дотримуються правил самоізоляції і які міста виявилися найбільш свідомими в цьому питанні. Це хоч і не велика, але важлива складова зусиль телеком-галузі для допомоги країні. Крім цього, ми робимо за запитом МОЗ інформаційні смс-розсилки з нагадуванням про дотримання карантину.

- Як вплине карантин на фінансовий стан вашої компанії? Є прогнози?

- Сподіваємося, що карантинні обмеження не триватимуть дуже довго і незабаром країна повернеться до звичайного робочого процесу. Як я вже говорив, "внутрішнє" споживання послуг зв'язку збільшилося. Але є ринки, де рух практично повністю зупинилося – міжнародний роумінг, наприклад.

Але ми продовжуємо, не зважаючи на поточні труднощі, забезпечувати робочі місця, обслуговувати клієнтів і виконувати зобов'язання перед держбюджетом. Для цього важливо зберегти існуючі джерела доходів і шукати нові шляхи розвитку.

Тому викликає подив, коли деякі представники телеком-бізнесу піднімають перед регулятором питання про зниження ставок внутрішнього інтерконекту (такса, яку телеком оператори платять один одному за взаємний доступ до своїх мереж. – Ред), нібито через це абоненти не хочуть дзвонити на інші мережі. Але це не так, оскільки на українському телеком-ринку діє європейська модель тарифів, де за фіксовану плату за пакет послуг, абоненти отримують великі обсяги інтернету і голосового зв'язку, в тому числі, хвилини на інші мережі. У той же час доходи від термінації трафіку дозволяють операторам вкладати більше коштів в розвиток мереж нового покоління по всій території України і наповнювати держбюджет України, що є нормальною роботою економіки.

Також ми б хотіли повернутися до питання скасування регулювання ставки доступу на українські мережі операторів з інших країн. Це усуне поточний перекіс, ставка доступу на українські мережі майже в два рази дешевше, ніж за доступ з України на мережі закордонних операторів, і дасть додатковий валютний дохід для всієї галузі і податків для держави.

- Очолювану вами компанію багато критикували за недавнє збільшення тарифів. Чим була зумовлена необхідність такого збільшення і чи варто абонентам "Київстар" очікувати нового подорожчання послуг в найближчому майбутньому – скажімо, протягом року?

- Я за аргументовану, а не емоційну критику. Ціна за хвилину, за мегабайт постійно знижується, але споживання, особливо мобільного інтернету – зростає майже 100% рік до року. І це змушує всіх операторів переглядати наповнення своїх комерційних пропозицій. Наприклад, споживання голосових послуг з моменту карантину зросло на 20% і продовжує збільшуватися, але ніхто не став платити більше. І українські мережі справляються з ростом навантажень набагато краще, ніж в розвинених європейських країнах.

На жаль, неможливо зафіксувати раз і назавжди вартість товару, оскільки і макроекономічне, і українське середовище змінюються дуже швидко.

Наприклад, ми бюджетували інвестиції в мережу, техпідтримку і ліцензії за курсом 26,5 грн в першому кварталі, і переглянули цей прогноз до 29 гривень за долар. З урахуванням, що левова частка інвестицій – у твердій валюті, це означає нам для виконання планів розвитку мережі 4G/LTE треба залучити ще 300-400 млн гривень.

У той же час, для нас важливо зберігати доступність послуг, і утримувати ціни, адекватні ситуації на телеком ринку.

Зауважу, що у "Київстар" – далеко не найбільший "середній рахунок" абонента (за даними 2 кварталу 2020 року це 68 грн на абонента. – Ред.), навіть в реаліях України, не кажучи про порівняння з європейськими країнами.

Як я вже говорив, зараз ми надаємо всім нашим абонентам багато сервісів без тарифікації, і продовжимо це робити до закінчення карантину.

Також є спеціальні пропозиції для соціально незахищених людей, яким дійсно складно. Наприклад, ми запропонували абонентам віку 60+ тарифний план з необмеженими хвилинами в мережі за 60 грн. Раніше, щоб скористатися цією пропозицією, літнім людям треба було укладати договір, пред'являти документи. А під час карантину вони можуть підключити тариф по дзвінку в колл-центр.

Багато людей старшого віку зараз починають освоювати мобільний інтернет. Для них ми організували навчальну програму "Смартфон для батьків" – і отримуємо багато позитивних відгуків. Сьогодні на телеком-ринку – величезна кількість тарифних планів для різних можливостей і рівня споживання. Тільки у "Київстар", наприклад, більше 150 комерційних пропозицій. Більш того, абоненти можуть вільно мігрувати зі своїм номером телефону з однієї мережі в іншу.

Тому питання ціни далеко не такий гостре, як років п'ять тому.

- У квітні виповнюється 2 роки після запуску 4G від "Київстар". Чи не змусила пандемія призупинити розвиток мережі? Як просувається справа в нинішніх складних умовах? Словом, з якими здобутками компанія підходить до цієї річниці?

- На сьогодні у нас вже більше 11 тисяч населених пунктів з 4G, і 10 мільйонів абонентів, які за два роки скористалося цією послугою. Є села, де споживання 4G інтернету на абонента – майже 40 Гб в місяць.

Щоб якомога більше жителів України отримали доступ до 4G, у січні 2020 років чотири мобільні оператори і НКРЗІ підписали "Дорожню карту виконання дій по рефармінгу". Згідно з цим планом, вже влітку 2020 року телеком компанії повинні почати освоювати діапазон частот 900 МГц. Ці частоти технічно більш придатні для розвитку мобільного інтернету у сільській місцевості та на автошляхах.

Але, на жаль, зараз один з учасників проекту (компанія "Інтертелеком". – Ред.) веде судову суперечку з регулятором щодо ліцензій на частоти, в тому числі, ті, що мають бути задіяні в рефармінгу. Сподіваємося на конструктивне вирішення цієї ситуації.

Мобільні оператори, які раніше узгодили і підписали запропонований НКРЗІ план дій, брали на себе взаємні зобов'язання – і повинні їх виконувати. Процес судового розгляду для компанії "Інтертелеком" не повинен ставити під сумнів досягнуті домовленості або якось впливати на можливість інших операторів виконувати роботи в затверджені терміни, оскільки це може призвести до пробуксовки всього проекту. "Київстар" свої зобов'язання виконує. Ми заплатили за ліцензії на LTE900 понад 260 млн грн, і 129 млн грн вже витратили на технічні роботи.

Впевнені, що розвиток швидкісного інтернету в селах – проект державної ваги. Тому продовжуємо будувати і розвивати мережу 4G. Україна повинна бути на зв'язку з новими технологіями, і наше завдання - докласти для цього всіх зусиль.