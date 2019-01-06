Українська православна церква отримала томос

Київ-Бухарест-Софія-Афіни-Стамбул-Єрусалим - це поревнення України до самої себе. Надання Томосу є історичною подією. Це безумовно. Але найголовнішим для мене є те, що український народ зміг, виявився здатним прийняти цей Томос. Це ознака відродження. Три ключові вектори зійшлися в одній точці. Історичний фактор - Константинополь стикнувся з необхідностю простистояння захіханням Москви на статус Третього Риму, на спробу анексії Вселенського престолу і зрозумів, що без свободи України неможливо приборкати імперські забаганки "найбільшої православної країни світу".

Україна отримала томос

Ще кілька років тому, поки російські претензії на ключове місце в світовому православ’ї були не настільки очевидними, Варфаломій не ризикував сваритися з Московією через Україну. Але всі ці ігри православних престолів не змогли б увінчатися українським успіхом, якби українці не кинули виклик імперії. У нас дуже часто говорять, що Москва напала на Україну і це стало переломним моментом. Це не зовсім так. Українська нація зародилася тоді, коли дала по зубах агресорові. Переломний момент - це колективне рішення дати бій. Після цього, український народ - свідому його частину - більше не спантеличитипромовками про те, що з люттю Москви треба бути обережнішими, що краще не будити звіра.

Українці хотіли, прагнули, підтримували створення Помісної православної церкви прекрасно усвідомлюючи, що Путин здатен на все аби зупинити цей процес. Тож другий вектор - український народ, який в якості тактики колективного виживання обрав непокору агресорові. І третій фактор - суб‘єктність української держави. Коли нам говорять, що держава, мовляв, не мала втручатися в справу побудови Автокефальної церкви, нам брешуть. Українська держава не могла залишитися осторонь такого процесу. Поки держава утримувала духовний нейтралітет, спостерігаючи за російською духовною експансією в Україні, вона була лише переродженню колонією Москви. Саме наявність держави, яка була здатна підтримати прагнення народу до духовної самостійності, прийняти пас від Вселенського престолу, якому почала загрожувати Російська церква КДБістського патріархату стало найголовнішим в здобутті українцями духовної самостійності.

Ми повернули собі статус найбільшої православної країни.